Агентство аграрных кредитов и развития предложит новую систему оценки рисков по кредитам

4 сентября 2019 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство аграрных кредитов и развития предложит банкам новую систему оценки рисков при выдаче кредитов, сообщает Trend со ссылкой на агентство.

Система разработана при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Европейского союза, а также при участии специалистов франкфуртской школы финансов и менеджмента.

Новая система позволит лучше оценивать риски в аграрной сфере, а также быстрее рассматривать заявки на кредиты.

Отметим, что агентство представит новую систему пятого сентября.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: kamala_mammadli

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