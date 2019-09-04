Агентство аграрных кредитов и развития предложит новую систему оценки рисков по кредитам

БАКУ /Trend/ - Агентство аграрных кредитов и развития предложит банкам новую систему оценки рисков при выдаче кредитов, сообщает Trend со ссылкой на агентство.
Система разработана при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Европейского союза, а также при участии специалистов франкфуртской школы финансов и менеджмента.
Новая система позволит лучше оценивать риски в аграрной сфере, а также быстрее рассматривать заявки на кредиты.
Отметим, что агентство представит новую систему пятого сентября.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: kamala_mammadli
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