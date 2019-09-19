В ближайшее время субъекты МСБ в Азербайджане получат доступ к новым механизмам государственной поддержки (ФОТО)

19 сентября 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) осуществляет ряд мероприятий и проектов, для того чтобы упростить доступ к финансовым источникам с целью развития микро, малых и средних предпринимателей, а также с целью агитации инвестиционной деятельности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Агентства развития МСБ Орхан Мамедов на сессии "Финансы, инвестиции и МСБ", проведенной в рамках IX Международного Caspian Energy Forum Baku – 2019.

Мамедов сказал, что на текущем этапе подробно анализируются инвестиционные инициативы, агитируются государственные механизмы поддержки для их реализации.

"Таким образом, согласно портфелю деятельности, проводятся активные меры по информированию о налоговых скидках и льготах, которые вытекают из "Документа агитации инвестиций" по проектам МСБ. Кроме этого ведутся переговоры по привлечению к этим проектам иностранных инвестиций. Уже есть успешные результаты и некоторые местные компании уже воспользовались этими возможностями", - сказал Мамедов.

Было отмечено, что по инициативе Агентства в Налоговый кодекс внесены изменения, которыми предусмотрены новые льготы и послабления для МСБ и стартапов.

"Некоторое время назад утверждены критерии участников и компаний МСБ кластеров. С помощью этих механизмов кластеры компаний МСБ, которые будут создаваться по соответствующим направлениям деятельности, в течение семи лет не будут платить налоги и смогут пользоваться серьезными привилегиями. Кроме этого, свидетельства, которые будут выдаваться стартапам Агентством, освободят их в течение трех лет от налога на доход или прибыль. В настоящее время ведется работа в этом направлении", - подчеркнул Мамедов.

Он отметил, что недавно с целью поддержки МСБ заработал еще один механизм.

"Соответствующим указом Президента Азербайджана утвержден "Порядок ведения исследований внутреннего рынка для стимулирования конкурентоспособного производства субъектов микро, малого и среднего предпринимательства". Этими механизмами поддержки смогут пользоваться субъекты микро, малого и среднего предпринимательства. Анализы показывают, что для производства конкурентоспособной продукции, необходимо вести качественные исследования внутреннего рынка, но по причине того, что это, в свою очередь, требует серьезных финансовых затрат, порой такие проекты становятся неосуществимыми для МСБ. Благодаря внедрению такого механизма, 80 процентов расходов на исследования внутреннего рынка, проведенных субъектом микропредпринимательства и 50 процентов расходов малого предпринимателя будут возмещаться государством", - сказал Орхан Мамедов.

По его словам, субъекты среднего бизнеса смогут пользоваться этим механизмом поддержки в виде участия на бесплатных тренингах и семинарах, а также получения регулярной информационной поддержки в определенных сферах.

"Размер возмещаемой государством суммы в связи с ведением исследований внутреннего рынка предусмотрен до 20 тысяч манатов. Считаем, что механизм поддержки в направлении исследований внутреннего рынка стимулирует инвестиционную деятельность МСБ и окажет значительный вклад в осуществление их бизнес-идей", - сказал в заключение Мамедов.

(Текст: Турал Гараджев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В ближайшее время субъекты МСБ в Азербайджане получат доступ к новым механизмам государственной поддержки (ФОТО)
  • В ближайшее время субъекты МСБ в Азербайджане получат доступ к новым механизмам государственной поддержки (ФОТО)
  • В ближайшее время субъекты МСБ в Азербайджане получат доступ к новым механизмам государственной поддержки (ФОТО)
  • В ближайшее время субъекты МСБ в Азербайджане получат доступ к новым механизмам государственной поддержки (ФОТО)
  • В ближайшее время субъекты МСБ в Азербайджане получат доступ к новым механизмам государственной поддержки (ФОТО)
  • В ближайшее время субъекты МСБ в Азербайджане получат доступ к новым механизмам государственной поддержки (ФОТО)
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