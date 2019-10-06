Какие марки автомобилей наиболее популярны в Азербайджане?

БАКУ/Trend/ - На автомобильном рынке Азербайджана с начала текущего года наибольшей популярностью пользовались автомобили марки KIA, Hyundai и Toyota сообщил Trend директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов.

По словам главы MBA Group, за отчетный период именно этим трем маркам автомобилей было отдано наибольшее предпочтение со стороны покупателей.

"Автомобили местного производства все еще не пользуются большим спросом и популярностью в Азербайджане. Например, несмотря на приемлемую цену автомобилей марки Peugeot местной сборки (в среднем 16 тысяч манатов) пока не достаточно востребованы среди населения», - заявил Ибрагимов.

По наблюдениям аналитика, в этом сегменте рынка в августе текущего года наиболее дорогостоящим остается автомобиль британского производства Range Rover, стоимостью свыше 400 тысяч манатов. "Самой дешевой моделью остается автомобиль марки «Москвич» стоимостью 700 манатов», - сказал Ибрагимов.

Эксперт отметил, что с начала текущего года средняя цена на автомобили в Азербайджане составила 50 795 манатов.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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