АБР окажет Таджикистану финансовое содействие

БАКУ /Trend/ - Обновленная индикативная финансовая помощь Азиатского банка развития (АБР) Таджикистану на 2020-2022 годы запланирована в объеме 404 миллиона долларов для оказания содействия в решении вызовов и потребностей страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу АБР.

Сообщается, что окончательный объем помощи будет зависеть от наличия средств АБР и готовности проектов, а также возможного партнерства и потенциального софинансирования со стороны других многосторонних и двусторонних организаций.

«Наш трехлетний план соответствует текущей стратегии партнерства АБР со страной и национальным приоритетам развития. В дополнение к проектам в государственном секторе АБР рассмотрит возможность инвестиций частному сектору в агробизнесе, финансовом секторе и других отраслях», - отметил постоянный представитель АБР в Таджикистане Прадип Сривастава.

Индикативный инвестиционный план включает проекты по развитию трудовых навыков, дальнейшему развитию энергетической отрасли, включая поддержку реформ в отрасли и улучшение инфраструктуры, поддержке развития финансового сектора, а также улучшению управления водными ресурсами. Кроме того, АБР планирует поддержать проекты по развитию туризма, реабилитации ключевых автомобильных коридоров, развитию городской инфраструктуры, улучшению устойчивости к стихийным бедствиям и реформированию инвестиционного климата.

Первая помощь АБР Таджикистану была одобрена в 1998 году, которая была направлена на поддержку постконфликтного восстановления. С тех пор АБР мобилизовал для страны свыше 1,8 миллиарда долларов, включая более 1,1 миллиарда долларов в виде грантов. Эта помощь помогла улучшить транспортную и энергетическую инфраструктуру страны, поддержать социальное развитие, расширить сельскохозяйственное производство и укрепить региональное сотрудничество и торговлю.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. В 2018 году, общие обязательства АБР по новым кредитам и грантам составили 21,6 миллиардов долларов. АБР был создан в 1966 году; акционерами банка являются 68 стран, из них 49 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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