Туркменистан и Узбекистан провели переговоры по делимитации общей границы

АШХАБАД /Trend/ - В городе Туркменабад (Туркменистан) с 6 по 12 ноября состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации общей государственной границы, сообщает Trend в среду со ссылкой на МИД Узбекистана.

В ходе переговоров были рассмотрены предложения по прохождению проектной демаркационной линии межгосударственной границы, а также по проведению аэрофотосъемочных работ.

По итогам переговоров главы делегаций Узбекистана и Туркменистана Тулкин Абдуллаев и Мамед Мамедов подписали соответствующий протокол.

Отметим, что импульс переговорам по правовому оформлению туркмено-узбекской государственной границы протяженностью 1650 километров придали договоренности, достигнутые в ходе состоявшегося 6-7 марта 2017 года государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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