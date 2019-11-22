Микаил Джаббаров: Азербайджан и Россия разработают дополнительную дорожную карту в сфере инноваций

22 ноября 2019 18:17 (UTC+04:00)

МОСКВА /Trend/ - Азербайджан и Россия разработают дополнительную дорожную карту в сфере инноваций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр экономического развития Азербайджана Микаил Джаббаров на открытии X Российско-Азербайджанского межрегионального форума в Москве.

Министр отметил, что в рамках встречи премьер-министра Российской Федерации с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой была достигнута договоренность о разработке новой дополнительной дорожной карты, которая будет охватывать сферы инноваций и технологий.

«Важным направлением двустороннего сотрудничества Азербайджана и России является энергетика. Российские компании успешно работают в нефтегазовом секторе Азербайджана.

Помимо взаимных поставок электроэнергии ведутся работы по созданию международного коридора Север-Юг. Мы прикладываем большие усилия для его развития. В то же время успешно функционирует международный транспортный коридор Север-Запад. Вкладываются большие объемы инвестиций в развитие транспортной, железнодорожной системы в Азербайджане», - сказал министр.

Отметим, что X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит 22-23 ноября в Москве при организации министерства экономического развития РФ и министерства экономики АР. В форуме участвуют Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы экономических ведомств России и Азербайджана Максим Орешкин и Микаил Джаббаров, российские губернаторы и главы исполнительной власти городов и районов АР, представители бизнеса обеих стран.

(Автор: Артем Соколов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США приветствуют недавно завершившийся обмен визитами журналистов из Армении и Азербайджана
Политика 18:14
АтаБанк награжден на «Глобальной неделе предпринимательства» (ФОТО)
Общество 17:55
Самед Гурбанов: Взаимодействие между Деловыми советами Азербайджана и России вышло на качественно новый уровень
Политика 17:52
Микаил Джаббаров: Азербайджан заинтересован в расширении и укреплении связей с Россией
Экономика 17:34
100 тыс. деревьев будет высажено на территории месторождения Човдар (ФОТО)
Общество 17:21
Ангела Меркель: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Европа 16:48
Лента новостей
ООН: Недостаточное участие женщин в муниципалитетах может привести к проблемам
Политика 18:24
Перформанс от грузинской художницы в Баку (ФОТО)
Культура 18:16
США приветствуют недавно завершившийся обмен визитами журналистов из Армении и Азербайджана
Политика 18:14
Узбекистан активно реализует 2-й этап финансируемого АБР энергетического проекта
Энергетика 18:12
Ее находят мертвой в объятиях врага – к чему приводит вражда между братьями в Баку
Культура 18:08
Ариф Гаджылы объявляет о непричастности ЕЦК к "Мусават" после каждой раскрытой аферы - журналист
Политика 18:04
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на закупку катализатор
Тендеры 18:02
ЕБРР намерен открыть третий офис в Узбекистане
Бизнес 17:59
АтаБанк награжден на «Глобальной неделе предпринимательства» (ФОТО)
Общество 17:55