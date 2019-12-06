Гостаможня Азербайджана приступила к реализации "Электронной очереди" (ВИДЕО)

6 декабря 2019 18:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет начал реализацию проекта "Электронная очередь" с целью обеспечения быстрого проезда пассажиров и транспортных средств на пунктах таможенного пограничного контроля, заявил председатель ГТК Сафар Мехтиев на бизнес-форуме, организованном Caspian Energy Club, передает Trend с мероприятия.

Как рассказал Мехтиев, проект "Электронная очередь" обеспечивает более удобный и быстрый переход границы.

Проект включает в себя три вида услуг: электронная очередь, быстрый переход, и чиповые услуги.

Собственно, "Электронная очередь" представляет собой систему регистрации пересекающего границу на официальном сайте ГТК через любой гадждет с доступом в интернет посредством введения паспортного номера в окно "информация о водителе".

После ввода мобильного номера и получения СМС об утверждении, во второй графе раздела "Информация о транспортном средстве" отмечается государственный регистрационный знак автомобиля

После предоставления информации об автомобиле в разделе "прочая информация" необходимо будет подтвердить название пункта пропуска, а также дату и время перехода.

При успешном завершении регистрации на мобильный телефон пользователя высылается регистрационный баркод.

Также, отметил председатель, оплата "электронной очереди" проводится посредством электронных платежей, доступных в стране.

В случае, если лица, пользующиеся услугой "электронная очередь", не проходят КПП в назначенное время, их регистрация аннулируется, и пограничный переход осуществляется в порядке живой очереди.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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