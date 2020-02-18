Министр экономики: предприниматели получают поддержку в сфере развития бизнеса

БАКУ/Trend/ - Инициативы в отношении добычи драгоценных металлов, как со стороны министерства финансов, так и со стороны министерства экономики будут поддержаны. Мы готовы предоставлять выгодные условия для развития бизнеса в данной сфере, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии “Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности", сообщает во вторник Trend.

«Крупные организации, задействованные в этой области, функционируют достаточно давно, на данный момент они лишь модернизируют свою деятельность, а мы предоставляем им комфортные условия как в добыче так и в реализации продукции», — отметил Джаббаров.

«AzerGold - самое крупное предприятие в нашей стране в секторе добычи золота и других драгоценных металлов, принимающее участие в государственных и частных мероприятиях по развитию бизнеса и формированию перспективы будущего роста, которое также оказывает поддержку другим организациям в развитии бизнеса», - отметил Микаил Джаббаров.

«Цель нашей сегодняшней встречи заключается в том, чтобы все успешно действующие бизнесмены, а также начинающие предприниматели получали поддержку в развитии своей деятельности, выгодные условия для реализации продукции», - подытожил Джаббаров.

По словам министр экономики, отсутствие контроля за качеством золота и драгоценных камней, а также отсутствие механизмов финансирования и стимулирования развития данной отрасли является одной из основных проблем, затрагивающих права потребителей. Не секрет, что в этом секторе часто возникают непрозрачные трудовые отношения: "Считаю, что для устранения этого недостатка должна быть проведена серьезная работа", - сказал министр.

Напомним, сегодня в Баку проходит пресс-конференция на тему “Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности”. В мероприятии участвуют: министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, председатель государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, а также местные предприниматели, задействованные в ювелирном бизнесе.

Автор: Садраддин Агджаев