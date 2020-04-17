В Узбекистане вырос объем промышленного производства
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Верим, что благодаря мерам, осуществляемым под Вашим руководством, в нашей стране с пандемией будет покончено – письмо Президенту Ильхаму Алиеву от семьи Национального героя
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