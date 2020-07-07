Минэкономики Азербайджана выявило сотни нарушений карантинного режима на объектах предпринимательства

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана продолжает мониторинг деятельности субъектов предпринимательства, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, в 277 объектах из 743, в которых были проведены мониторинги, были выявлены случаи несоблюдения правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований.

В ходе контрольных мероприятий предприниматели были проинформированы об обязательных к исполнению правилах, как то использование защитных средств служебным персоналом и потребителями, соблюдение социальной дистанции, ограничение количества покупателей в магазинах, обеспечение торговых объектов дезинфицирующими средствами, и о предусмотренных в отношении нарушителей этих правил серьезных мерах.

Отметим, что в ходе мониторингов, проведенных с 22 мая по 6 июля, из 11 291 субъекта предпринимательства в 5336 были выявлены случаи нарушения правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований. Мониторинги министерства продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)