Агентство по развитию МСБ Азербайджана о поддержке предпринимателей в зонах ужесточенного карантинного режима

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Кабмина от третьего июля 2020 года, в зоны ужесточенного карантинного режима вошли города Гёранбой, Гёкгёль и Мингячевир, а также Бардинский, Хачмазский, Самухский, Сиязаньский и Шекинский районы. В этих районах, а также в городах Баку, Сумгайыт, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Евлах и Абшеронском районе, где ранее был ужесточен карантинный режим, срок ограничений продлен с 06:00 часовпятого июля по 06:00 часов 20 июля, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Офисы "Друг МСБ", которые функционируют в этих городах и районах, до 20 июля будут оказывать услуги субъектами предпринимательства в режиме онлайн.

Субъекты МСБ, действующие в указанных районах и городах, могут в онлайн-режиме обращаться в офисы "Друг МСБ" для получения помощи и услуг, в том числе, по механизмам государственной поддержки пострадавшим от пандемии предпринимателям.

Предприниматели могут здесь ознакомиться с информацией об офисах "Друг МСБ".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)