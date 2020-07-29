МВФ приветствует фискальные меры в дополнительном бюджете Грузии

БАКУ /Trend/ - Грузия предприняла соответствующие шаги для сдерживания воздействия COVID-19 на сектор общественного здравоохранения и экономику страны, сказал Trend глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Грузии Мерседес Вера Мартин.

По ее словам, предусмотрительная макроэкономическая политика, наращивание внешних и фискальных буферов до кризиса, раннее вовлечение сообщества доноров и здоровая, хорошо контролируемая финансовая система предоставили пространство для всеобъемлющего политического реагирования.

"В этом контексте мы приветствуем фискальные меры, принятые в недавнем дополнительном бюджете, которые обеспечат неотложную поддержку жизнедеятельности предприятий и домашних хозяйств", - сказала Вера Мартин.

По ее словам, в настоящее время существует повсеместная неопределенность, которая зависит от глубины сокращения экономики во втором квартале 2020 года, а также от масштабов и продолжительности неблагоприятного шока.

"Для сдерживания экономического воздействия COVID-19 требуется тщательный мониторинг и быстрое реагирование на политику", - сказала Вера Мартин.

По ее словам, власти должны без колебаний продолжать использовать свои фискальные и внешние буферы в случае возникновения негативных рисков и продолжать получать поддержку со стороны партнеров, что потребует осторожной макроэкономической политики и настойчивости в структурных реформах.

(Автор: Тамилла Мамедова.)