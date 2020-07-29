Азербайджан сократил экспорт продукции в Бельгию

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года экспорт азербайджанской продукции в Бельгию сократился в пять раз относительно аналогичного периода 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно данным, экспорт азербайджанской продукции в Бельгию за первые шесть месяцев текущего года составил 1,02 миллиона долларов США, в то время как в первом полугодии прошлого года - 5,1 миллиона долларов США. Долевое участие Бельгии в общем экспорте Азербайджана уменьшилась с 0,05 до 0,01 процентов совокупного объема.

Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Бельгией составили 23,894 миллиона долларов США, что меньше на 72,2 процента, чем в аналогичный период прошлого года.

Импорт продукции из Бельгии в Азербайджан уменьшился на 57,5 процента, составив 22,870 миллиона долларов США. Долевое участие Бельгии в общем импорте Азербайджана уменьшилось с 0,55 до 0,46 процента совокупного объема.

Сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период было отрицательным и составило 21,846 миллиона долларов.

В январе — июне 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 12,67 миллиарда долларов США, что на 34,1 процента меньше показателя аналогичного периода 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении уменьшилось на 10 процентов и осталось отрицательным, составив 2,69 миллиарда долларов США.

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

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