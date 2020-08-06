В Сеуле изучают возможность обмена товарами с КНДР

Бизнес 6 августа 2020 07:52 (UTC+04:00)
В Сеуле изучают возможность обмена товарами с КНДР

Правительство Республики Корея рассматривает вопрос о возможности начала бартерных обменов товарами с КНДР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям, представители южнокорейского союза сельскохозяйственных кооперативов "Воссоединение Кореи" и торговая компания из народно-демократической республики "Кэсон корё-инсам" подписали на встрече в Пекине при посредничестве китайской стороны договор о бартерном обмене северокорейского черничного ликера на южнокорейский сахар. Помимо алкоголя, из КНДР планируется поставлять на Юг сладости, чаи, напитки и биологически активные добавки.

Ранее новый министр объединения Республики Корея Ли Ин Ён высказывал намерение вдохнуть жизнь в зашедшие в тупик межкорейские отношения путем возобновления товарообмена между двумя странами. В случае одобрения проекта правительством продукция с Севера будет ввезена на Юг впервые за 10 лет после введения Сеулом односторонних санкций в отношении Пхеньяна.

24 мая 2010 года Ли Мён Бак, занимавший в то время занимал пост президента Республики Корея, ввел запрет на все формы сотрудничества между Севером и Югом из-за нежелания КНДР взять на себя ответственность за потопление корвета ВМС "Чхонан".

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