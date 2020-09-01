Нидерланды могут оказать содействие Туркменистану в улучшении продовольственной безопасности

БАКУ /Trend/ - Нидерланды могут внести вклад в улучшение продовольственной безопасности в Туркменистане, сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства, природы и качества продовольствия Нидерландов.

Министерство отметило, что сотрудничество Нидерландов и Туркменистана в основном сосредоточено в области сельского хозяйства.

"Нидерланды имеют ограниченные, но конструктивные двусторонние торговые отношения с Туркменистаном",- добавили в министерстве.

Как ранее сообщило Trend министерство иностранных дел Нидерландов, Нидерланды видят возможности для дальнейшего укрепления экономических связей с Туркменистаном.

Как сообщалось, в настоящее время Туркменистан и Нидерланды активно сотрудничают в различных сферах сельского хозяйства.

Например, Туркменское экономическое общество "Сахабатлы" заключило соглашение о закупке 65 голов голштинских коров из Нидерландов. Кроме того, Туркменистан получает розы из Нидерландов - компания "Нурлы Мейдан" является крупнейшим поставщиком голландских роз на туркменском рынке.

Помимо аграрного сектора, сотрудничество активно развивается и в других отраслях.

Туркменистан и нидерландская компания Damen Shipyards Gorinchem, специализирующаяся на разработке и строительстве судов для каждого сегмента рынка — от буксиров до роскошных яхт, обсудили перспективы сотрудничества 21 мая 2020 года.

В ходе упомянутой дискуссии обе стороны подтвердили свои намерения наладить долгосрочное сотрудничество. Стороны обсудили конкретные направления партнерства, а также перспективы реализации совместных проектов в соответствующих отраслях.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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