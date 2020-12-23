Туркменская компания наладила производство соляных плиток из местного сырья
Лента новостей
Госагентство жилищного строительства Азербайджана заключило контракт на сумму свыше 224 тыс. манатов
Безлимитное использование тестов может лишить возможности тестирования реальных больных COVİD-19 - TƏBİB
Иран может принять участие в работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Отбив армянскую атаку, мы разнесли "линию обороны Оганяна" - участник Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО)
В оперативном штабе при Кабмине Азербайджана обсудили усиление контроля за соблюдением ужесточенного карантинного режима (ФОТО)
Семеро сыновей моих…Работники культуры Азербайджана, ставшие шехидами второй Карабахской Отечественной войны (ВИДЕО)
В Азербайджане более половины страховых сборов в сегменте non-life приходится на добровольный класс - Ассоциация страховщиков
Арестован армянский военнослужащий, пытавший азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны
Руководитель партии Национального исламского движения Афганистана позвонил замминистра иностранных дел Туркменистана
Эксплуатацией минеральных вод Кельбаджара армяне нанесли Азербайджану ущерб в размере 7,5 млрд манатов
В 2021 году ожидается снижение таможенных пошлин и налоговой нагрузки на импорт ювелирных изделий в Азербайджан