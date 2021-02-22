БАКУ /Trend/ - Зеленый рост и цифровая экономика - два основных экономических приоритета Испании в Грузии.

Об этом Trend сообщили в МИД Испании.

"Проекты и инвестиции в этих областях будут приветствоваться и поддерживаться",- сказали в министерстве.

По данным МИД Испании, в экономике Грузии существуют возможности благодаря привлекательной деловой среде, как по мировым, так и по региональным стандартам, а также благодаря DCFTA (Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли) с ЕС, благоприятствующей инвестиционным возможностям.

"Значительный прогресс в переходе к демократии в Грузии также увеличивает привлекательность для иностранных инвесторов",- сказал источник.

Испания поддерживает дипломатические отношения с Грузией с 1992 года. В настоящее время взаимоотношения Испании и Грузии отмечены членством Испании в Европейском Союзе.

У Грузии есть дипломатическое представительство в Мадриде с 2005 года, но у Испании нет постоянного посольства в Тбилиси, в то же время посольство Испании в Анкаре имеет несколько аккредитаций. Обе страны сделали ставку на территориальное единство и успешно сотрудничают в различных двусторонних областях.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)