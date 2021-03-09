В Азербайджане реализуется проект по установке первых в регионе метеорологических радаров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоялась церемония открытия проекта по установке метеорологических радаров в Шемахинском районе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане.

Согласно информации посольства, 9 марта 2021 года Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов совместно с Министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым, Послом США Ли Литценбергером, руководителем казахстанской компании «Спецоснащения» Алией Нуракишевой, руководством «Азгидромет» и другими официальными лицами принял участие в церемонии открытия проекта по установке метеорологических радаров в Шемахинском районе Азербайджана.

"Эти радары были впервые установлены в стране и регионе в целом при техническом содействии казахстанской компании «Спецоснащения», эксклюзивно представляющей на Кавказе и в Центральной Азии американскую компанию «Baron Services». Данный проект стал результатом успешного трехстороннего сотрудничества Азербайджана, Казахстана и США",- отмечается в информации.

Сообщается, что радары с большим радиусом действия и передовыми технологиями дают возможность принятия Правительством и местными властями своевременных и достоверных решений по раннему оповещению об изменении погодных условий и опасных природных явлениях.

"Они обеспечивают безопасность во многих сферах жизнедеятельности государства, общества и гражданина. Это особенно необходимо в сельском хозяйстве, деятельность которого во многом зависит от погодных условий, тем самым будет обеспечена продовольственная безопасность страны. Компания «Спецоснащения» планирует локализовать производство радаров «Baron» в Казахстане, создать центр по сервису, обучению, исследованиям, обработке данных и моделированию природных ситуаций. Это, в свою очередь, позволит выгодно развивать отрасль, внедрять передовые технологии, осуществлять оцифровку погодных данных и улучшать экологию страны",- отметили в посольстве.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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