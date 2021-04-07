Навстречу солнечным дня со здоровой кожей!

БАКУ /Trend/ - С 7 по 30 апреля поторопитесь приобрести специальные Солнцезащитные товары от брендов VICHY и LA ROCHE-POSAY со СКИДКОЙ 30%!

Вы можете онлайн приобрести любимые товары на сайте aptekonline.az или же при помощи мобильного приложения aptekonline.az, также приобрести товары по акции, вы можете во всех филиалах сети аптек Zəfəran, Kanon и Günəbaxan.

Не пропустите эту возможность!



Ознакомиться со скидочными товарами можно перейдя по ссылке:

https://bit.ly/3g1cw15

Для дополнительной информации: *7700; 055 251 77 00 (whatsapp); aptekonline.az.