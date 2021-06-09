Азербайджан обсуждает вопросы участия американских компаний в восстановлении освобожденных земель - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обсуждает вопросы участия американских компаний в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что с исполняющим обязанности помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером также обсуждены вопросы развития торгово-экономических связей между Азербайджаном и Соединенными Штатами.

Кроме того, был проведен обмен мнениями по вопросу инвестирования американских компаний в экономику Азербайджана.

Ранее Филип Рикер заявил, что Азербайджан является партнером США, которые придают отношениям с ним большое значение.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni