Азербайджан обсуждает вопросы участия американских компаний в восстановлении освобожденных земель - министр (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджан обсуждает вопросы участия американских компаний в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий.
Как сообщает в среду Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Он отметил, что с исполняющим обязанности помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером также обсуждены вопросы развития торгово-экономических связей между Азербайджаном и Соединенными Штатами.
Кроме того, был проведен обмен мнениями по вопросу инвестирования американских компаний в экономику Азербайджана.
Ранее Филип Рикер заявил, что Азербайджан является партнером США, которые придают отношениям с ним большое значение.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni