Российская компания готова расширить поставки в Азербайджан железнодорожных вагонов

БАКУ /Trend/ - Российская компания «РМ Рэйл» готова расширить поставки в Азербайджан железнодорожных вагонов.

Об этом сказал представитель ТД «РМ Рэйл» Алексей Савельев на мероприятии «Деловая миссия российских компаний под эгидой АО «РОСЭКСИМБАНК» в Баку», сообщает в пятницу Trend.

По его словам, «РМ Рэйл» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» недавно заключили соответсвующий контракт на поставку продукции компании.

«Вагоны имеют наиболее выгодные для клиента значения площади пола, вместимости и перечня перевозимых грузов», - сказал Савельев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)