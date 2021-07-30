Грузия увеличила импорт цемента из Азербайджана почти вдвое

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2021 года Грузия импортировала из Азербайджана 253,3 тысячи тонн цемента на сумму 11,575 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Это в 1,7 раза в стоимостном и в 1,9 раза в количественном выражении больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в первом полугодии составил 493,25 миллиона долларов, что на 9,5 процента больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Азербайджан в указанный период занял четвертое место среди основных торговых партнеров Грузии с долей 7,9 процента в общем товарообороте после Турции, России и Китая.

В первом полугодии Грузия экспортировала в Азербайджан продукцию на 244,3 миллиона долларов, что на 20,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В то же время импорт Грузии из Азербайджана сократился на 6,7 процента - до 248,8 миллиона долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)