Товарооборот Грузии с Азербайджаном растет

БАКУ /Trend/ - Товарооборот Грузии с Азербайджаном в первом полугодии текущего года составил 493,25 миллиона долларов, что на 9,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Trend в понедельник со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

С января по июнь этого года Азербайджан занимал четвертое место среди основных торговых партнеров Грузии с долей 7,9 процента в общем товарообороте после Турции, России и Китая.

За отчетный период Грузия экспортировала в Азербайджан продукции на 244,3 миллиона долларов, что на 20,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. После Китая и России Азербайджан занимает третье место среди основных экспортных партнеров Грузии с 13-процентной долей в общем экспорте.

Между тем импорт Грузии из Азербайджана снизился на 6,7 процента, до 248,8 миллиона долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова)