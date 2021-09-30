Государственная служба по вопросам имущества выставит на аукцион 42 объекта госсобственности
БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана выставит на аукцион 42 объекта госсобственности.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, 26 октября на аукцион будут выставлены 15 малых госпредприятий, одно нежилое здание и 26 транспортных средств.
За ходом аукциона можно будет наблюдать посредством электронных ресурсов.
Отметим, что лица, желающие принять участие в торгах на сайте госслужбы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, должны пройти регистрацию и оплатить задаток в размере 10 процентов от первоначальной аукционной стоимости собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона можно присоединиться к торгам, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион".
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор:)
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