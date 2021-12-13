Очередное заседание совместной комиссии Азербайджан-Швейцария может пройти в Баку - посол
БАКУ /Trend/ - Очередное заседание совместной экономической комиссии Азербайджан-Швейцария может пройти в Баку в 2022 году.
Об этом сказала в понедельник на пресс-конференции посол Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре, сообщает Trend.
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