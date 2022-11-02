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Азербайджан на правильном пути в достижении ЦУР - резидент-координатор ООН

Бизнес Материалы 2 ноября 2022 10:50 (UTC +04:00)
Азербайджан на правильном пути в достижении ЦУР - резидент-координатор ООН

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан стоит на правильном пути в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как передает в среду Trend, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе мероприятия на тему «Зеленая» трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития».

«Азербайджан установил цели достижения «зеленого» роста и чистой окружающей среды как одни из приоритетных. Планы страны по сокращению выбросов углеводородов и увеличению использования возобновляемых источников энергии будут способствовать достижению этих целей», - сказала Андреева.

По ее словам, диалог по "зеленой" трансформации в Азербайджане очень важен и своевременен, особенно в преддверии саммита COP27.

«Объем работы по достижению ЦУР огромен и требует поддержки и сотрудничества всех заинтересованных сторон. Правительство, частный сектор и гражданское общество вместе должны работать в этом направлении», - отметила Андреева.

Резидент-координатор добавила, что по итогам первого диалога по "зеленой" трансформации в Азербайджане будет подготовлен краткий отчет со стороны ООН.

«ООН будет продолжать работать вместе с Азербайджаном в достижении ЦУР», - заключила она.

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