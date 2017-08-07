Уровень газификации Грузии компанией SOCAR превысит запланированные объёмы – министр (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Уровень газификации регионов Грузии азербайджанской госнефтекомпанией SOCAR превысит запланированные объёмы, сказал в эксклюзивном интервью Trend новый министр энергетики Грузии Илья Элошвили.

"Процесс газификации Грузии компанией SOCAR идет по графику. К концу года обязательства SOCAR по газоснабжению 250 тысяч абонентов в Грузии будут полностью выполнены и даже превысят эту цифру. Работы по газификации охватывают большинство районов за пределами Тбилиси", - сказал он.

Министр отметил, что на данный момент большая часть газа, импортируемого Грузией, поступает из Азербайджана (90 процентов), который, начиная с 2007 года, постепенно заменил российский газ на рынке Грузии, после взрывов на трубопроводах, транспортирующих российский газ.

Кроме того, в Грузии успешно работает ряд дочерних компаний SOCAR, добавил он.

"Говоря о сотрудничестве между Азербайджаном и Грузией, я хотел бы особо отметить такие успешные транзитные проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южнокавказский трубопровод и экспортный трубопровод WREP (Баку-Супса), предназначенные для транспортировки богатых энергоресурсов Каспийского моря на запад, Эти проекты являются результатом наших общих усилий, взаимного доверия и партнерства", - сказал он.

Министр также выразил удовлетворение в связи с практической реализацией проекта расширения Южнокавказского трубопровода в рамках проекта "Южный газовый коридор".

"Такие условия и позитивные изменения создают предпосылки для нашего будущего сотрудничества, и я лично ожидаю, что это сотрудничество будет еще больше расширяться и укрепляться. Я считаю, что сильный и надежный сосед является силой любой страны, и Грузия действительно ценит хорошие и дружеские связи", - добавил Элошвили.

Министр отметил, что стратегическая взаимосвязь между двумя странами в области политики и экономики является одним из ключевых аспектов энергетической безопасности страны.

В настоящее время Азербайджан является основным поставщиком природного газа в Грузию. Поставки газа осуществляет SOCAR из объемов газа, добываемых с собственных месторождений. Кроме того, Грузия получает по Южно-Кавказскому газопроводу с месторождения "Шах-Дениз".

(Автор: Ляман Зейналова)