ОПЕК назвала прогнозы по добыче нефти в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - ОПЕК ожидает снижения добычи нефти в Азербайджане на 0,03 миллиона баррелей в сутки в 2018 году по сравнению с минувшим годом, говорится в обнародованном ежемесячном отчете картеля.

Как говорится в отчете, в среднем добыча нефти в Азербайджане прогнозируется на уровне 0,77 миллиона баррелей в сутки в 2018 году.

Таким образом, ОПЕК улучшила прогноз с 0,76 миллиона баррелей в сутки, указанный в январском докладе.

"Предварительные итоги добычи в первом квартале оказались выше, чем ожидалось в прогнозе, поэтому он был повышен на 37 тысяч баррелей в сутки, что привело к пересмотру годового прогноза на 0,01 миллиона баррелей в сутки", - говорится в отчете.

По оценкам ОПЕК, в январе добыча нефти увеличилась на 0,01 миллиона баррелей в сутки по сравнению с декабрем, скорее всего, за счет блока "Азери-Чираг-Гюнешли", в среднем составив 0,75 миллиона баррелей в сутки и не изменившись по сравнению с январем 2017 года.

Предварительные данные по поставкам нефти и конденсата в феврале показывают примерно одинаковый уровень с добычей, сообщает картель.

"Объем поставок азербайджанской нефти в 2017 году сократился на 0,05 миллиона баррелей в сутки, до 0,80 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе.

Отметим, что ранее Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в феврале 2018 года в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства.

В прошлом месяце ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 806 тысяч баррелей, из которых 751 тысяча баррелей пришлись на нефть, а 55 тысяч баррелей - на конденсат.

Ежесуточно экспортировалось 621,3 тысячи баррелей нефти, 55 тысяч баррелей конденсата и 20,4 тысячи баррелей нефтепродуктов.

В прошлом году Азербайджан добывал в среднем 781,9 тысячи баррелей нефти в сутки вместо оговоренных в соглашении 834 тысяч баррелей в сутки.

В декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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