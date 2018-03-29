В Турции выросли объемы импорта LPG

29 марта 2018 11:07 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Иран увеличил поставки газа в Турцию
Энергетика 11:37
Турция сохранила импорт российского газа на прошлогоднем уровне
Энергетика 11:32
Азербайджан в январе увеличил экспорт газа в Турцию
Энергетика 11:08
Обнародованы объемы импорта Турцией нефтепродуктов за декабрь 2017 г.
Энергетика 24 марта 10:50
Иран нарастил поставки газа в Турцию
Энергетика 23 февраля 19:36
Турция нарастила импорт газа из России
Энергетика 23 февраля 18:39
Азербайджан в 2017 году увеличил экспорт газа в Турцию
Энергетика 23 февраля 11:58
Иран нарастил поставки газа в Турцию
Энергетика 25 января 16:16
Турция значительно увеличила импорт газа из России
Энергетика 25 января 16:14
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
Энергетика 25 января 16:00
В Турции оштрафовано свыше десяти энергокомпаний
Энергетика 24 января 12:39
В Турции возрастет потребление природного газа в 2018 году
Энергетика 23 января 16:00
Иран нарастил поставки газа в Турцию
Энергетика 27 декабря 2017 17:37
Турция стала импортировать больше газа из России
Энергетика 27 декабря 2017 17:35
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
Энергетика 27 декабря 2017 15:21
В Турции построят новый НПЗ
Энергетика 25 декабря 2017 14:51
Иран увеличил экспорт газа в Турцию
Энергетика 4 декабря 2017 10:46
Турция увеличила импорт газа из России
Энергетика 4 декабря 2017 10:38