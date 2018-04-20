Избыток запасов нефти в мире снизился

20 апреля 2018 11:34 (UTC+04:00)

Переизбыток мировых запасов нефти с начала действия сделки ОПЕК+ удалось сократить на 293 миллиона баррелей, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в начале заседания министерского комитета по мониторингу венского соглашения, передает РИА Новости.

"ОПЕК+ удалось с начала действия соглашения сократить переизбыток запасов на 293 миллиона баррелей", — сказал Новак.

В свою очередь, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР с начала действия сделки ОПЕК+ снизились на 300 миллионов баррелей — до 2,83 миллиарда баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение действует с начала 2017 года. С тех пор оно уже дважды продлевалось, в последний раз — до конца 2018 года.

Одной из главных целей соглашения ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом из всех мировых коммерческих запасов участники сделки отслеживают запасы в наиболее развитых странах — ОЭСР.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ОПЕК+ в июне может рассмотреть новый ориентир сделки
Энергетика 12:03
Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Джидде
Энергетика 11:41
Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в ряде областей
Бизнес 11:25
Торговый представитель России о возможностях проекта «Север-Юг»
Бизнес 11:00
Азербайджан и Россия намерены выйти на рекордный уровень товарооборота
Бизнес 10:53
Лавров: КНДР за отказ от ядерной программы захочет гарантий безопасности
Россия 10:47
Россия представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции
Россия 10:45
Лавров: Путин и Трамп не допустят войны между Россией и США
Россия 10:22
МИД РФ: Путин готов к встрече с Трампом
Россия 10:13
Азербайджан и Россия обсуждают возможности создания СП для экспорта в третьи страны
Бизнес 09:54
Эксперт об условиях продления соглашения ОПЕК+
Энергетика 09:33
Новак и аль-Фалих обсудили сделку ОПЕК+
Энергетика 09:13
Туркменистан и РФ обсудили консульские вопросы
Туркменистан 08:24
Вашингтон назвал условия для улучшения отношений США и России
Россия 04:13
В НАТО выступили за налаживание диалога с Россией
Россия 19 апреля 20:50
Представители силовых ведомств Ирака, Ирана, РФ, Сирии провели встречу в Багдаде
В мире 19 апреля 19:44
Дуров: Telegram продолжает работу в РФ, несмотря на блокировку 18 млн IP-адресов
Россия 19 апреля 19:19
«Яндекс» поможет продаже узбекских товаров в России
Бизнес 19 апреля 18:58