Иран и Азербайджан намерены создать совместную нефтяную компанию - замминистра (Эксклюзив)

30 апреля 2018 07:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран намерен создать совместную с Азербайджаном нефтяную компанию, сказал Trend замминистра нефти Ирана Амир Хоссейн Заманиния.

Замминистра отметил, что компания будет создани в рамках меморандума "О взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море". Документ был подписан 28 марта 2018 года в ходе недавнего визита в Азербайджан президента Ирана Хасана Рухани.

"Подписанный документ предусматривает создание совместной нефтяной компании, и в настоящее время мы работаем над данным вопросом", - сказал Заманиния, добавив, что соглашение вступит в силу в ближайшие дни.

В то же время, замминистра подчеркнул, что возможный выход США из соглашения по иранской ядерной программе не повлияет на энергетические отношения между Баку и Тегераном. "Текущее соглашение позволяет Ирану продавать нефть и финансировать нефтяные и газовые проекты", - отметил Заманиния.

Как уже сообщало Trend, нефтегазовое соглашение между Ираном и Азербайджаном предусматривает разработку двух блоков в Каспийском море. Среди обсуждаемых блоков, в частности, называется Араз-Алов-Шарг. Его разработка заморожена до достижения соглашения о статусе Каспия между Азербайджаном и Ираном.

(Авторы: Илькин Шафиев, Камьяр Эгбалнежад. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Макрон и Рухани обсудили будущие соглашения по Ирану
Политика 29 апреля 23:01
Нетаньяху: Израиль и США намерены вместе остановить Иран
Израиль 29 апреля 21:45
Помпео: США обеспокоены стремлением Ирана доминировать на Ближнем Востоке
Политика 29 апреля 20:56
Министр обороны Азербайджана встретился с командующим западной зоной Китая (ФОТО)
Политика 29 апреля 20:12
Помпео: Сделка с Ираном не гарантирует отсутствия у него ядерного оружия
США 29 апреля 18:55
Болгария может открыть "Шелковый путь" к Центральной и Западной Европе
Бизнес 29 апреля 18:30
Британия, ФРГ и Франция допустили возможность новой сделки по иранской ядерной программе
Политика 29 апреля 17:40
Иран отремонтировал истребитель производства США
Иран 29 апреля 15:53
В Азербайджане проводятся очередные тестовые экзамены
Общество 29 апреля 08:58
Азербайджанский PASHA Bank упростит процесс получения кредита
Бизнес 29 апреля 08:22
Азербайджан значительно увеличил ненефтяной экспорт
Бизнес 29 апреля 08:08
США призывают Европу ввести санкции против ракетной программы Ирана
США 29 апреля 01:33
Иран и Азербайджан намерены создать совместную нефтяную компанию - замминистра (Эксклюзив)
Энергетика 28 апреля 17:41
Завершился третий свободный заезд Гран При Азербайджана Формулы 1 (ФОТО)
Общество 28 апреля 16:00
Гонка в Баку прошла напряженно – таиландский пилот
Общество 28 апреля 15:14
Лавров призвал срочно провести встречу по Сирии в астанинском формате
Россия 28 апреля 15:00
Азербайджан из тех стран, где Гран При я никогда не пропускаю - Берни Экклстоун
Общество 28 апреля 14:57
Иран и ЕАЭС подпишут договор о сотрудничестве в ближайшие недели
Политика 28 апреля 14:41