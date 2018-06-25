Дочерняя компания канадской Zenith Energy арендовала новую буровую установку

25 июня 2018 16:12 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Нужно отказаться от двойных стандартов в отношении Азербайджана - Ганира Пашаева
Политика 16:20
Турция еще больше укрепит отношения с Азербайджаном - администрация президента
Турция 15:36
Итоги президентских выборов – триумф азербайджанского народа – депутат
Политика 15:26
В ПАСЕ представлен отчет о президентских выборах в Азербайджане
Политика 15:05
Sazz объявила о коммерческом запуске сети TDD-LTE
ИКТ 14:57
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 18-22 июня
Энергетика 14:22
Азербайджанская нефть 22 июня подорожала
Энергетика 13:54
Деловые круги Азербайджана и ЮАР изучают рынки друг друга – поверенный в делах (Эксклюзив)
Бизнес 13:52
Fitch о возможностях роста проникновения страхования в Азербайджане
Бизнес 13:44
Азербайджан и ЮАР подпишут новые соглашения – поверенный в делах (Эксклюзив)
Бизнес 13:42
В Турции увеличилось число зарегистрированных азербайджанских компаний
Бизнес 13:41
ТАР прошел окончательное рассмотрение ЕБРР по выделению кредита
Энергетика 13:41
Страны СНГ хотят расширить интегрированный валютный рынок за счет третьих стран (Эксклюзив)
Бизнес 13:24
Приостановлены некоторые отборочные процедуры в рамках проекта IGB
Энергетика 13:19
Октай Асадов: Российские инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4 млрд долларов
Экономика 12:52
Состоялся первый тираж лотереи "Все такситы ведут в Милан"
Бизнес 12:21
Вячеслав Володин: Азербайджан всегда занимал конструктивную позицию по нагорно-карабахскому конфликту
Нагорно-карабахский конфликт 12:21
Bonaqua стала водным партнером Евролиги по пляжному футболу в Баку
Общество 12:17