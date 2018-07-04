Болгария и Греция подписали политическую декларацию о строительстве IGB

БАКУ/Trend/ - Болгария и Греция подписали политическую декларацию о строительстве интерконнектора Греция-Болгария (IGB), говорится в сообщении компании ICGB AD (оператор проекта).

«В присутствии президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера премьер-министры Болгарии и Греции Бойко Борисов и Алексис Ципраса заявили о политической поддержке двух стран завершению реализации проекта IGB. Декларация была подписана на заседании Европейского совета в Брюсселе», - говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что страны поддерживают амбициозный график осуществления деятельности по реализации проекта.

Согласно декларации, строительные работы в рамках IGB планируется начать к концу 2018 года.

IGB должен быть введен в эксплуатацию в 2020 году, когда ожидаются первые поставки азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод (TAP), говорится в сообщении.

Как отмечается, премьер-министры Болгарии и Греции будут внимательно следить за осуществлением проектной деятельности, чтобы обеспечить ее своевременную реализацию.

Отметим, что IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубических метров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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