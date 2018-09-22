Азербайджанская нефть 21 сентября незначительно подорожала

22 сентября 2018 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в пятницу составила 80,36 доллара за баррель, что на 0,02 доллара больше показателя четверга, сообщил Trend в субботу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 21 сентября составила 79,63 доллара за баррель, увеличившись на 0,01 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 77,09 доллара за баррель, что на 0,44 доллара больше показателя четверга.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 21 сентября составила 78,8 доллара за баррель, что на 0,04 доллара больше предыдущего показателя.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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