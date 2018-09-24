Посол РФ: Венесуэла недовольна своей квотой в рамках ОПЕК+

24 сентября 2018 11:34 (UTC+04:00)

Венесуэла недовольна своей квотой в рамках ОПЕК+, сейчас принимаются соответствующие меры по восстановлению уровня добычи нефти, заявил посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса, передает РИА Новости.

"Действительно добыча нефти уменьшилась, мы недовольны тем уровнем, который у Венесуэлы в рамках сделки ОПЕК+. Но сейчас принимаются конкретные меры, направленные на восстановление способности компании по добыче нефти", — сказал посол в интервью РИА Новости.

"Во время визита Мадуро в Китай обсуждали очень важную тему, связанную с финансовой помощью для добычи нефти Венесуэлы. Это поможет нам вернуться на тот уровень добычи нефти, который был указан в договоре в декабре 2016 года. У нас всё ещё та же квота, о которой мы договаривались, только мы в реальности не получаем её. Но уже есть чёткий план Мадуро по восстановлению уровня добычи нефти", — подчеркнул он.

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