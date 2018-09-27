Цены на азербайджанскую нефть незначительно снизились на фоне коррекции

27 сентября 2018 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в среду составила 82,92 доллара за баррель, что на 0,64 доллара меньше показателя вторника.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 26 сентября составила 82,15 доллара за баррель, снизившись на 0,45 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в среду составила 79,24 доллара за баррель, что на 0,69 доллара меньше показателя вторника.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 сентября составила 81,73 доллара за баррель, что на 0,63 доллара меньше предыдущего показателя.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская нефть 21 сентября незначительно подорожала
Энергетика 22 сентября 14:33
Азербайджанская нефть 7 сентября незначительно подешевела
Энергетика 8 сентября 13:28
Стоимость Azeri Light 24 августа превысила $77
Энергетика 25 августа 13:46
Азербайджанская нефть 21 августа подорожала
Энергетика 22 августа 13:50
Азербайджанская нефть 15 августа подешевела
Энергетика 16 августа 12:48
Азербайджанская нефть 13 августа подешевела
Энергетика 14 августа 13:13
Лента новостей
В Азербайджане подешевели цены на золотые и серебряные слитки
Бизнес 18:20
Президент Ильхам Алиев: Для Азербайджана Россия – очень важный и ценный партнер, друг, сосед, с которым у нас отношения самого высокого уровня
Политика 18:19
Азербайджан назвал экспортные планы по Баку-Новороссийск на 2019 г.
Энергетика 18:15
В России вводят новые правила регистрации автомобилей
Россия 17:53
Вывод на орбиту нового спутника послужит дальнейшему развитию Азербайджана - депутат
Политика 17:45
На юге Турции будет построена новая железная дорога
Бизнес 17:43
Почему предприниматели выбирают зарплатные проекты Bank Respublika?
Бизнес 17:38
Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии
В мире 17:33
Россия намерена организовать ряд бизнес-миссий в Азербайджан для развития промкооперации
Бизнес 17:31