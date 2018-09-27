Цены на азербайджанскую нефть незначительно снизились на фоне коррекции

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в среду составила 82,92 доллара за баррель, что на 0,64 доллара меньше показателя вторника.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 26 сентября составила 82,15 доллара за баррель, снизившись на 0,45 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в среду составила 79,24 доллара за баррель, что на 0,69 доллара меньше показателя вторника.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 сентября составила 81,73 доллара за баррель, что на 0,63 доллара меньше предыдущего показателя.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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