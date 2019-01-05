Иран выразил готовность удвоить экспорт электроэнергии

Объем электроэнергии, экспортируемой из Ирана в другие страны, очень мало по сравнению с производством, и это связано с тем, что потенциал для экспорта больше в два раза по сравнению с нынешним уровнем. Об этом заявил главный директор компании Таванир Мохаммад Хосейн Мотевализаде, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Мотавелизаде подчеркнул, что в настоящее время более 1000 мегаватт электроэнергии экспортируется в соседние страны. "Большая часть экспортной мощности Ирана идет в Ирак, но мы поставляем электроэнергию и в другие страны, такие как Афганистан и Пакистан, учитывая высокий спрос этих двух восточных соседей Ирана на энергию, можно увеличить экспорт электроэнергии в эти две страны", - отметил он.

"Иран имеет электрическую связь практически со всеми странами, имеющими границу с Ираном, и следует сказать, что в этой области у нас очень хорошая ситуация, но это не означает, что нет возможности увеличить обмены электроэнергией", - добавил Мотевализаде.

Небольшие объемы электроэнергии, по его словам, экспортируются из страны, а если соседние страны нуждаются можно увеличить экспорт, что, конечно, зависит от потребностей стран и линий связи, установленных между ними.

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