Сенатор США: TAP, IGB находятся на пути к тому, чтобы стать реальностью

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP) и интерконнектор Греция-Болгария (IGB), предусматривающие транспортировку азербайджанского газа в Европу, находятся на пути к тому, чтобы стать реальностью.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на hellenicnews.com, об этом сказал сенатор США Боб Менендес.

«На данном этапе все варианты экспорта энергоресурсов должны быть взвешены и использованы. Если проект трубопровода EastMed, [который будет поставлять газ из Израиля в Европу через Кипр], является коммерчески осуществимым, следует продолжать рассматривать его. А TAP и IGB находятся на пути к тому, чтобы стать реальностью», - сказал Менендес.

По словам сенатора, оба проекта [TAP и IGB] являются свидетельством того, что политическая приверженность диверсификации источников поставок энергоресурсов действительно может принести результаты.

Отметим, что проект трубопровода EastMed предполагает транспортировку природного газа с месторождений Восточного Средиземноморья в Италию через Кипр, Крит и Пелопоннес (Греция).

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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