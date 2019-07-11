Equinor готовится к бурению на азербайджанском месторождении

11 июля 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В начале будущего года норвежская компания Equinor (бывшая Statoil) планирует приступить к бурению первой скважины на площади "Айпара" в северной части азербайджанского сектора Каспийского моря, сообщает Trend со ссылкой на источники, вовлеченные в проект.

"Самое позднее бурение может начаться весной. Это станет яснее, после завершения бурения на месторождении "Карабах", - отметил источник.

Equinor планирует приступить к бурению на месторождении "Карабах" в конце сентября - начале октября. Это зависит от завершения реконструкции и модернизации полупогружной буровой установки "Деде Горгуд". В настоящее время это осуществляется на верфи Caspian Drilling company, буровой "дочки" SOCAR.

Бурение на "Карабахе" займет около трех месяцев, хотя в зависимости от хода работ это может занять и больше времени.

По проекту Equinor, скважина на "Айпара" будет стандартной, буриться вертикально на глубину 3400 метров при глубине воды 140 метров. Это может занять от двух до трех месяцев, указано в материалах компании.

Структура "Айпара" расположена на расстоянии 25 километров на северо-запад от "Азери-Чираг-Гюнешли" и 90 километров от Баку.

Отметим, что 13 марта азербайджанская компания Caspian Drilling Company (CDC) и норвежская Equinor подписали контракт на проведение буровых работ.

Equinor и SOCAR участвуют в разработке месторождения "Карабах" на паритетных началах на основе контракта risk-service, подписанного в 2018 году. Equinor также подписала с SOCAR контракт по разведке и будущему разделу продукции с соседних площадей "Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара".

Отметим, что нефтегазовое месторождение "Карабах", открытое в 2000 году, расположено в 130 километрах к востоку от Баку. Начальные запасы нефти месторождения оцениваются в 100 миллионов тонн.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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