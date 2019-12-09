Азербайджанская нефть подорожала

9 декабря 2019 09:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста шестого декабря составила 69,72 доллара за баррель, что на 0,77 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 68,30 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем больше на 0,71 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из

порта составила 62,29 доллара за баррель, что на 0,41 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого декабря составила 66,90 доллара за баррель, что на 0,79 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на девятое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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