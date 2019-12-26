Туркменистан активизировал работы по разработке углеводородов близ Каспия

26 декабря 2019 14:08 (UTC+04:00)

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