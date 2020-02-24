«Южный газовый коридор» имеет большое значение не только для Италии, но и для всей Европы – британский эксперт

БАКУ/Trend/ - «Южный газовый коридор» имеет большое значение не только для Италии, но и для всей Европы.

Об этом сказала Trend директор британского Института трансатлантических и кавказских исследований Зиба Норман (Ziba Norman).

«Италия сейчас является третьей по величине экономикой в ​​ЕС и вторым по потребителем газа в ЕС после Германии с учетом Brexit. Поэтому способность диверсифицировать источники важна как для Италии, так и для всего ЕС. После в 2014 года потребление газа в Италии неуклонно росло. Прогнозируемые на 2020 год поставки 8,8 миллиарда кубометров газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) могут обеспечить примерно 10 процентов общего потребления Италии, или даже больше, поскольку поставки можно легко увеличить », - сказала она.

Норман добавилf, что газ является одной из более чистых форм энергии и позволит сократить использование угля и других более загрязняющих источников энергии.

«Весьма вероятно, что из-за коронавируса потребление может снизиться во всем мире, хотя в долгосрочной перспективе спрос на газ останется на высоком уровне. Для Италии важно иметь возможность утвердиться в качестве хаба для Европы. В равной степени это важно и для Азербайджана, так как это углубляет его связи с ЕС », - добавила эксперт.

Отметим, что Италия получит 8,8 миллиарда кубометров газа год по TAP, который является европейской частью «Южного газового коридора». Ожидается, что поставки начнутся к концу 2020 года.

Проект «Южный газовый коридор», инициированный Азербайджаном и предусматривающий транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны, является одним из приоритетных для ЕС.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, то есть будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта "Южный газовый коридор" оценивается в 40 миллиардов долларов.

Прогресс по строительству TAP на конец января составляет 92 процента. Работы в таких сегментах мегапроекта, как расширение Южно-кавказского газопровода и строительство TANAP практически завершены.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn