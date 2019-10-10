Подписаны ключевые соглашения для проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию

БАКУ/Trend/ - Подписаны ключевые соглашения для строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB), которая предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, сообщает в четверг Trend со ссылкой на проектную компанию ICGB AD.

Как сообщается, в ходе встречи на высоком уровне между Грецией и Болгарией было подписано Межправительственное соглашение об урегулировании налогового режима в рамках эксплуатации газопровода, а также кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком и ряд других ключевых документов по финансированию проекта.

«Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова и ее греческий коллега Константинос Хадзидакис подписали межправительственное соглашение между двумя странами, которое стабилизирует налоговый режим для эксплуатации трубопровода в течение следующих 25 лет», - говорится в сообщении компании.

Было подписано соглашение между болгарской компанией BEH и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на предоставление кредита в размере 109 миллионов евро для проекта под государственную гарантию со стороны Болгарии.

Кроме того, подписаны контракты с субподрядчиками - греческими компаниями Corinth Pipework Industries S.A. и AVAX S.A.

Во время официальной церемонии были также подписаны контракты с поставщиками, которые зарезервировали мощности в трубопроводе.

Также, подписаны долгосрочные контракты с компаниями Bulgargaz, DEPA S.A. и Edison, которые будут предоставлять услуги по транспортировке газа, включая газ через «Южный газовый коридор», на болгарский рынок.

Акционеры проектной компании BEH и IGI Poseidon подписали обновленное соглашение акционеров, в котором были приняты окончательный бизнес-план IGB и окончательный бюджет на строительство газопровода. Они также подписали одобренное Генеральной Ассамблеей ICGB решение об увеличении капитала проектной компании на 42,4 миллиона евро.

Отметим, что церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая в Болгарии.

Интерконнектор IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа в год.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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