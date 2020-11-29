Способность ОПЕК влиять на рынок будет ослабевать в течение следующего десятилетия

БАКУ /Trend/ - Несмотря на краткосрочный дефицит рынка из-за сокращения поставок ОПЕК+, общая картина такова, что мир не сталкивается с дефицитом нефти в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщает Trend со ссылкой на британскую исследовательскую и консалтинговую компанию Capital Economics.

По данным компании, производители нефти знают о негативном долгосрочном прогнозе спроса, а мировые запасы энергоресурсов демонстрируют низкие показатели. Инвестиции в нефтегазовую отрасль также падают. Хотя цены играют определенную роль в принятии инвестиционных решений, считается, что опасения по поводу среднесрочного будущего спроса в данный момент играют ключевую роль в сдерживании инвестиций.

Исторически сложилось так, что это могло бы заложить основу для дефицита предложения во второй половине десятилетия, поскольку сроки реагирования предложения вряд ли будут полностью соответствовать тенденциям спроса. Однако большая гибкость, связанная со сланцевой добычей, означает, что дисбалансы, которые возникали на нефтяном рынке в прошлом, теперь гораздо менее вероятны. На геополитическом фоне возможно подозревать, что способность ОПЕК влиять на рынок будет продолжать ослабевать в течение следующего десятилетия.

ОПЕК уже пришлось объединиться с другими крупными производителями (в частности, с Россией), чтобы сохранить свою способность влиять на цены. Однако, поскольку спрос начинает сокращаться на ежегодной основе, гораздо более высокий уровень конкуренции будет развиваться на стороне предложения. Производители будут стремиться добывать как можно больше нефти, а не оставлять ее в земле в качестве избыточного ресурса. Это должно означать, что производители с более высокими издержками закрывают рынок, а производители с низкими издержками расширяют долю рынка.

"Страны обычно стремятся обеспечить безопасность поставок нефти и не полагаются на несколько крупных производителей. Действительно, некоторые нефтяные компании могут быть субсидированы по соображениям национальной безопасности. Но мы предполагаем, что производители с низкими издержками, такие как Саудовская Аравия и Ирак, будут последними, кто устоит в мире падающего спроса на нефть", - говорится в докладе Capital Economics.

(Авторы: Ляман Зейналова, Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)