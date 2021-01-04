Министерский комитет ОПЕК+ не вынес рекомендацию по добыче
Заседание министерского мониторингового комитета закончилось, итоговой рекомендации министрам всех стран-участниц, встреча которых должна начаться через некоторое время, не вынесено, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией, передает Trend.
По данным СМИ, большинство стран ОПЕК+ полагают, что нужно сохранить текущие ограничения на февраль, по информации "Интерфакса", такова была и неформальная рекомендация техкомитета ОПЕК+ накануне, 3 января, однако Россия и ОАЭ выступают за увеличение добычи в феврале.
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