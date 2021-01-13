Цена нефти Brent превысила $57 впервые с 24 февраля 2020 года

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,42% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигла отметки в $57,07 за баррель, свидетельствуют данные площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нефть марки Brent превысила $57 за баррель впервые с 24 февраля 2020 года.

Нефть марки WTI дорожает на 0,83%, достигая 53,68 доллара за баррель.

По состоянию на 05:23 (GMT+4) нефть марки Brent торговалась на отметке $57,08 за баррель (+0,88%). Нефть WTI торговалась на отметке $53,66 за баррель (+0,79%).