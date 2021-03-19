Азербайджан транспортировал по ТАР в Европу первый миллиард кубометров природного газа

БАКУ /Trend/ - С начала поставок по Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) в декабре 2020 года из Азербайджана в Европу в целом был транспортирован один миллиард кубометров природного газа, сообщает Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

Газ поступил в Европу через греческую точку соединения в Кипое, где TAP соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP).

«Наша инфраструктура продолжает обеспечивать диверсификацию на нескольких рынках. Объемы газа, поставляемые по TAP, играют ключевую роль в обеспечении ЕС новым источником безопасной, надежной и доступной энергии», - сказал управляющий директор TAP Лука Скиеппати.

Коммерческий директор TAP Мария Савова отметила, что поставка первого миллиарда кубометров газа усиливает рыночную конкуренцию и укрепляет роль TAP в качестве надежного оператора.

Отметим, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу.

Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября прошлого года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо в Италии через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврии - в Грецию и Болгарию через DESFA.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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