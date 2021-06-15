Haldor Topsoe предлагает решения по цифровизации карбамидного завода в Азербайджане

Энергетика 15 июня 2021 11:09 (UTC+04:00)
Haldor Topsoe предлагает решения по цифровизации карбамидного завода в Азербайджане
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