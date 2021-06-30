Российская компания поставила грузоподъемные краны в рамках модернизации ГЭС в Узбекистане

Российский производитель подъемного оборудования ООО «Спецкран» поставил козловые краны в рамках модернизации ГЭС в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на пресс-службу ООО «Спецкран».

В рамках модернизации ГЭС в Республике Узбекистан компания «НПО Спецкран» успешно поставила два козловых крана г/п 80 (40+40)т для водосливной плотины, козловой кран г/п 15 т для промывных галерей регулятора деривационного канала, два козловых крана г/п 60 (30+30)т для напорного бассейна, а также кран козловой г/п 30 (15+15)т для регулятора деривационного канала.

На станции закончен монтаж одного из козловых кранов г/п 60 (30+30)т, и в настоящий момент на кране идут пусконаладочные работы.

Также начался монтаж второго подобного крана, который имеет уникальный механизм подъема крана и поперечного передвижения. Данный «комплект» кранов пришел на замену старым кранам, при сборке которых использовались устаревшие технологии производства и монтажа (при помощи монтажной сварки).

Новые краны, поставленный компанией, прошли контрольные сборки на заводе-изготовителе и исключают сварочные работы на месте установки и собираются на осях и болтовых соединениях, что значительно упрощает и ускоряет запуск в работу подъемных сооружений.