Стоимость азербайджанской нефти превысила $73 за баррель

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста восьмого сентября повысилась на 0,64 доллара относительно предыдущего показателя и составила 73,12 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light также увеличилась на 0,64 доллара и приравнялась к 72,45 доллара за баррель.

Стоимость же нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла относительно предыдущего показателя на 0,95 доллара - до 70,54 доллара за баррель.

Цена барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого сентября выросла на 0,58 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 72,34 доллара за баррель.

Официальный курс на девятое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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